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У Бахмуті росіяни атакують малими групами і намагаються вступити у контактні бої, – ЗСУ

Збройні сили “відповідають тим же”.

У Бахмуті росіяни атакують малими групами і намагаються вступити у контактні бої, – ЗСУ
Фото: Military Media Center

У Бахмуті на Донеччині військові РФ почали використовувати іншу тактику: вони атакують малими групами і намагаються вступити в контактні стрілецькі бої.

Про це повідомляє Military Media Center з посиланням на командира окремої бригади Сил Територіальної оборони ЗСУ полковника Дмитра Заворотнюка.

“У Бахмуті ми зіткнулися з війною дещо іншого характеру, ніж бачили раніше. Росіяни атакують переважно малими групами по 5-6 людей, котрі під прикриттям артилерії намагаються проникнути в наші бойові порядки та вступити в контактні стрілецькі бої”, – йдеться у повідомленні.

За словами Заворотнюка, Збройні сили “відповідають тим же”.

“Тут ключовим є саме рівень бойової підготовки, злагодженість підрозділу та мотивація особового складу”, – зазначив він.

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Нагадаємо, Бахмутський напрямок залишається епіцентром бойових дій. Там ворог зосереджує найбільші свої зусилля і не полишає мету взяти Бахмут під контроль будь-якою ціною.

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