Учора окупанти випустили 350 снарядів по Херсонщині, загинула людина

Учора російські окупанти 79 разів обстріляли територію Херсонської області, випустивши по регіону 350 снарядів з важкої артилерії та безпілотників.

Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“За минулу добу противник здійснив – 79 обстрілів, випустивши 350 снарядів з важкої артилерії та БПЛА. Місто Херсон ворог обстріляв 12 разів”, – йдеться у повідомленні.

Військові РФ поцілили у житлові квартали населених пунктів області, влучили у територію ринку і будівлю закладу освіти в Херсоні. Через російську агресію одна людина загинула, десять – дістали поранення.

Учора з деокупованої території області евакуювали 52 людини.

Нагадаємо, учора вдень російські окупаційні війська обстріляли Бериславський район Херсонської області. Внаслідок обстрілів була пошкоджена енергомережа.