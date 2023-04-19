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Учора окупанти випустили 350 снарядів по Херсонщині, загинула людина

Десять мирних жителів отримали поранення.

Учора окупанти випустили 350 снарядів по Херсонщині, загинула людина
Ілюстративне фото
Фото: Поліція Херсонської області у Facebook

Учора російські окупанти 79 разів обстріляли територію Херсонської області, випустивши по регіону 350 снарядів з важкої артилерії та безпілотників.

Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“За минулу добу противник здійснив – 79 обстрілів, випустивши 350 снарядів з важкої артилерії та БПЛА. Місто Херсон ворог обстріляв 12 разів”, – йдеться у повідомленні.

Військові РФ поцілили у житлові квартали населених пунктів області, влучили у територію ринку і будівлю закладу освіти в Херсоні. Через російську агресію одна людина загинула, десять – дістали поранення.

Учора з деокупованої території області евакуювали 52 людини.

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Нагадаємо, учора вдень російські окупаційні війська обстріляли Бериславський район Херсонської області. Внаслідок обстрілів була пошкоджена енергомережа. 

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