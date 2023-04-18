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ЗСУ знищили увечері шість дронів-камікадзе і один "Орлан"

Їх збили підрозділи протиповітряної оборони повітряного командування "Схід". 

ЗСУ знищили увечері шість дронів-камікадзе і один "Орлан"
Ілюстративне фото
Фото: Telegram/ANDRII NEBYTOV

Сьогодні ввечері українські захисники збили шість безпілотників Shahed 131/136 та один дрон "Орлан-10". Про це у Telegram повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

"Дякую за бойову роботу підрозділам протиповітряної оборони повітряного командування «Схід» Повітряних Сил ЗС України! Сьогодні увечері знищено шість дронів-камікадзе «Shahed-136/131» та БпЛА ОТР «Орлан-10»", – написав він.

Нагадаємо, що принаймні пʼять безпілотників були збиті в Запорізькій області. Ворог атакував її близько 21 години. 

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