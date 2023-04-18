ЗСУ знищили увечері шість дронів-камікадзе і один "Орлан"

Сьогодні ввечері українські захисники збили шість безпілотників Shahed 131/136 та один дрон "Орлан-10". Про це у Telegram повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

"Дякую за бойову роботу підрозділам протиповітряної оборони повітряного командування «Схід» Повітряних Сил ЗС України! Сьогодні увечері знищено шість дронів-камікадзе «Shahed-136/131» та БпЛА ОТР «Орлан-10»", – написав він.

Нагадаємо, що принаймні пʼять безпілотників були збиті в Запорізькій області. Ворог атакував її близько 21 години.