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Окупанти пошкодили на Нікопольщині шість житлових будинків

Внаслідок обстрілу знищені і пошкоджені сонячні панелі.

Окупанти пошкодили на Нікопольщині шість житлових будинків
Фото: Микола Лукашук

У вівторок, 18 квітня, росіяни обстріляли Нікопольський район у Дніпропетровській області та пошкодили місцеве підприємство.

Про це повідомив у Телеграм керівник Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

"Знову атаки по Нікопольському району. Вдень окупанти били по Червоногригорівській громаді. Внаслідок обстрілу знищені і пошкоджені сонячні панелі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також було пошкоджено приватне підприємство, 6 житлових будинків, господарча споруда, автомобіль та парники.

"Рятувальники обстежують територію. На щастя, травмованих або загиблих немає", - додав глава облради.

Фото: Микола Лукашук

Фото: Микола Лукашук

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Нагадаємо, що вночі 15 квітня російські окупанти обстріляли з важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровщини.

Днями окупанти тричі за день обстріляли Нікопольський район.

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