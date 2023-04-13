За день росіяни тричі обстріляли Нікопольщину

Внаслідок обстрілів люди не постраждали, є руйнування.

Сьогодні вдень, 13 квітня, росіяни тричі обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

Зокрема, у Покровській громаді обстрілом було пошкоджено приватне підприємство, дві трансформаторні підстанції, два газопроводи низького тиску, лінія електропередачі.

Наслідки обстрілів Червоногригорівської громади наразі з’ясовуються.

Крім того, у Нікополі пошкоджені багатоповерхова нежитлова будівля, 11 приватних будинків, 9 господарчих споруд, два газопровода низького тиску, три лінії електропередачі.

Фото: микола лукашук

Нагадаємо, сьогодні ворог завдав три авіаудари по місту Оріхів Запорізької області. Масштаби руйнувань встановлюються.