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За день росіяни тричі обстріляли Нікопольщину

Внаслідок обстрілів люди не постраждали, є руйнування. 

За день росіяни тричі обстріляли Нікопольщину
Фото: Микола Лукашук

Сьогодні вдень, 13 квітня, росіяни тричі обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.  

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук. 

Зокрема, у Покровській громаді обстрілом було пошкоджено приватне підприємство, дві трансформаторні підстанції, два газопроводи низького тиску, лінія електропередачі.

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Наслідки обстрілів Червоногригорівської громади наразі з’ясовуються. 

Крім того, у Нікополі пошкоджені багатоповерхова нежитлова будівля, 11 приватних будинків, 9 господарчих споруд, два газопровода низького тиску, три лінії електропередачі. 

Фото: микола лукашук

Нагадаємо, сьогодні ворог завдав три авіаудари по місту Оріхів Запорізької області. Масштаби руйнувань встановлюються.

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