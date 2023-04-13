На Харківщині тракторист підірвався на російській міні

На Харківщині тракторист підірвався на ворожій міні.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Інцидент трапився у селі Борисівка Харківського району 13 квітня зранку, близько 8.10.

За інформацією прокуратури, чоловік отримав поранення, наразі його госпіталізували до лікарні.

Нагадаємо, днями поблизу сіл Сподобівка та Кравцівка Харківської області тракторист під час весняно-польових робіт наїхав на вибухівку і отримав контузію.

Напередодні на Херсонщині підірвався на російській міні автомобіль із цивільними.