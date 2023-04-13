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На Київщині лікарка вимагала від чоловіка тисячу доларів за висновок ЛКК про інвалідність його батька, – прокуратура

Цей висновок надає право отримувати соцпільги, а також можливість не бути мобілізованим як особі, що доглядає за людиною з інвалідністю.

На Київщині лікарка вимагала від чоловіка тисячу доларів за висновок ЛКК про інвалідність його батька, – прокуратура
Фото: Київська обласна прокуратура

Правоохоронці викрили завідувачку амбулаторії на отриманні хабаря за отримання позитивного висновку лікарсько-консультаційної комісії (ЛКК), який дозволяє уникнути мобілізації.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

“За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру завідуючій однієї з амбулаторій загальної практики сімейної медицини на Київщині за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України)”, – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, до підозрюваної звернувся громадянин, з метою отримання  висновку лікарсько-консультаційної комісії про стан здоров’я його батька, який має інвалідність II групи. Свою "допомогу" у вирішенні цього питання медик оцінила в 1000 доларів США. 

З метою надання вказаних документів жінка уклала з батьком та сином декларації як сімейний лікар. Це дозволило їй підготувати та видати необхідну медичну документацію. Зокрема вона внесла до висновку відомості про те, що через стан здоров’я батько потребує постійного догляду сином. 

Цей висновок надає право отримувати передбачені законодавством соціальні пільги. В тому числі мова йде про можливість чоловікові уникнути мобілізації як такому, що доглядає особу з інвалідністю. 

Підозрювану затримано у порядку ст. 208 КПК України під час отримання оговореної суми. За клопотанням прокуратури їй обрано запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 107360 гривень. 

Фото: Київська обласна прокуратура

Нагадаємо, у кількох містах запускається проєкт електронної реєстрації на ВЛК. На результати очікують протягом шести місяців.

На початку цього тижня Верховна Рада ухвалила у першому читанні два проєкти законів щодо спрощення порядку оформлення довідок про поранення та можливість проходження ВЛК на базі медзакладів державної та комунальної власності.

11 квітня Рада ухвалила за основу два законопроєкти щодо спрощення оформлення довідок про поранення військових і проходження ВЛК. Обидва проєкти напрацювала робоча група з реформування системи військово-лікарських комісій. Бо ВЛК проходять не лише мобілізовані (і строковики, і контрактники). Військові, що отримали поранення, мусять звертатися у ВЛК по декілька разів. Цей процес досі настільки забюрократизований, що аби отримати компенсацію, необхідно зібрати чимало документів, а для цього вистояти не одну чергу, іноді поїздити в різні міста.

Проблеми виникають ще на етапі проведення службового розслідування про встановлення обставин поранення та складання форми 100 на передовій. Далі – бюрократична тяганина, яка може тривати місяцями. Дуже часто при цьому військовий продовжує боронити країну від ворога.

Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Реформувати пекло: парламент розпочав реформу ВЛК".

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