Угорська влада має бути вдячною українцям за мирне небо над Будапештом, − відповідь МЗС Орбану

Підтримка України − не благодійність. Підтримуючи Україну, Європа інвестує, насамперед, в свою власну безпеку.

Про це заявив речник МЗС Олен Ніколенко, коментуючи заяву прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про те, що Україна – “фінансово неіснуюча”.

“Він вважає, що Європа змушена фінансувати багато українських потреб. На думку глави угорського уряду, без підтримки партнерів війна одразу закінчиться. Чергова антиукраїнська заява. Зовсім не дивуємося, що вона отримала миттєву схвальну реакцію в Москві”, − сказав він.

Ніколенко назвав цинічним те, що угорське керівництво висловлюється про фінансові питання інших країн тоді, коли сама Угорщина отримує чималі гроші від Європейського Союзу для підтримки своєї економічної стабільності.

“Закликаємо Віктора Орбана глянути правді в очі: підтримка України — не благодійність. Підтримуючи Україну, Європа інвестує, насамперед, в свою власну безпеку. Натомість угорська влада має бути вдячна за те, що на тлі безпрецедентної російської агресії українці, ціною власних життів, тримають мирне небо над Будапештом та іншими європейськими містами”, − додав речник міністерства.

Нагадаємо, Орбан заявив: "Україна – неіснуюча країна в фінансовому плані. Вона не може фінансувати себе. Питання в тому, збережемо ми Україну чи ні. Щойно ми скажемо ні, війна закінчиться".

Угорщина станом на грудень мала найвищий рівень інфляції серед країн ЄС. Найбільше зростання цін відбулося на продукти харчування.

Орбан – відверто проросійський політик, що неодноразово втрапляв у скандали за свої висловлювання. У країні є проблема з корупцією, тож органи влади Євросоюзу застерігали, що припинять фінансування через підозри в хабарництві. У вересні в ЄС дійшли висновку, що Угорщина більше не може вважатися повноцінною демократією. Європарламент засудив навмисні та систематичні зусилля угорського уряду щодо підриву європейських цінностей.