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Орбан вважає Україну "неіснуючою фінансово" країною

Угорський премʼєр продовжує коментувати події в чужій державі та критикувати фінансову допомогу.

Орбан вважає Україну "неіснуючою фінансово" країною
Фото: EPA/UPG

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Україну "неіснуючою фінансово" країною. Угорський політик вважає, що Україна не здатна себе фінансувати, цитує його 24.hu.

"Україна – неіснуюча країна в фінансовому плані. Вона не може фінансувати себе. Питання в тому, збережемо ми Україну чи ні. Щойно ми скажемо ні, війна закінчиться", – заявив він. 

Орбан додав, що "українські пенсії, зарплати, освіту та охорону здоровʼя сплачує Європа", і що це "не може тривати безкінечно". 

Угорщина станом на грудень мала найвищий рівень інфляції серед країн ЄС. Найбільше зростання цін відбулося на продукти харчування.

Орбан – відверто проросійський політик, що неодноразово втрапляв у скандали за свої висловлювання. У країні є проблема з корупцією, тож органи влади Євросоюзу застерігали, що припинять фінансування через підозри в хабарництві. У вересні в ЄС дійшли висновку, що Угорщина більше не може вважатися повноцінною демократією. Європарламент засудив навмисні та систематичні зусилля угорського уряду щодо підриву європейських цінностей.

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