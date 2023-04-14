Орбан вважає Україну "неіснуючою фінансово" країною

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Україну "неіснуючою фінансово" країною. Угорський політик вважає, що Україна не здатна себе фінансувати, цитує його 24.hu.

"Україна – неіснуюча країна в фінансовому плані. Вона не може фінансувати себе. Питання в тому, збережемо ми Україну чи ні. Щойно ми скажемо ні, війна закінчиться", – заявив він.

Орбан додав, що "українські пенсії, зарплати, освіту та охорону здоровʼя сплачує Європа", і що це "не може тривати безкінечно".

Угорщина станом на грудень мала найвищий рівень інфляції серед країн ЄС. Найбільше зростання цін відбулося на продукти харчування.

Орбан – відверто проросійський політик, що неодноразово втрапляв у скандали за свої висловлювання. У країні є проблема з корупцією, тож органи влади Євросоюзу застерігали, що припинять фінансування через підозри в хабарництві. У вересні в ЄС дійшли висновку, що Угорщина більше не може вважатися повноцінною демократією. Європарламент засудив навмисні та систематичні зусилля угорського уряду щодо підриву європейських цінностей.