Сьогодні Конституційна рада Франції винесе вердикт щодо скандальної пенсійної реформи

У п'ятницю Конституційна рада Франції винесе довгоочікуваний вердикт щодо того, чи відповідають плани уряду щодо підвищення пенсійного віку, які викликали масові протести, конституційним нормам.

Про це пише Reuters.

Рішення Ради очікується сьогодні після 19:00 за київським часом. Скасування пенсійної реформи конституційні експерти та урядові джерела вважають малоймовірним.

“Уряд сподівається на зелене світло, ймовірно, з невеликими застереженнями, яке могло б перешкодити протестам і дозволити йому прийняти законопроєкт, який підвищує державний пенсійний вік на два роки до 64 років, і перейти до інших реформ”, − зазначає видання.

Відповідно до прогнозів, Рада, найімовірніше, схвалить підвищення пенсійного віку, але скасує деякі заходи, спрямовані на збільшення зайнятості літніх працівників на тій підставі, що вони не включені до законопроєкту про бюджет соціального забезпечення.

Джерело, близьке до президента Еммануеля Макрона, повідомило, що уряд у разі “зеленого світла” від Конституційної Ради, може оприлюднити законопроєкт в офіційному журналі на початку наступного тижня.

Зі свого боку профспілки та опозиція попереджають, що місяці бурхливих дебатів і протестів щодо пенсійного законопроєкту, який уряд проштовхнув через парламент без голосування через відсутність більшості, не минуть безслідно, навіть якщо Рада схвалить реформу.

Профспілки та протестувальники тиснутимуть на Макрона, щоб той не публікував закон, і намагатимуться знайти інший вихід.

“Макрон повинен відкликати цей законопроєкт, “інакше він не зможе керувати цією країною”, − заявила в четвер нова голова жорсткої профспілки CGT Софі Біне, попереджаючи про нові страйки.

Політичні оглядачі кажуть, що широке невдоволення урядовою реформою може мати довготермінові наслідки, включно з можливим посиленням ультраправих.

Нагадаємо, у березні французький уряд пережив два вотуми недовіри, що відкрило шлях до схвалення непопулярного законопроєкту без проведення повного голосування в парламенті. Макрон хоче, аби закон набрав чинності до кінця року.