Цивільна дружина одного з керівників митниці перевезла через кордон $760 тисяч готівкою
Цивільна дружина одного з керівників митниці перевезла через кордон $760 тисяч готівкою
​Витік документів Пентагону: що буде з нашою ППО?
​Витік документів Пентагону: що буде з нашою ППО?
На Миколаївщині в ДТП загинув батько генерала Марченка
На Миколаївщині в ДТП загинув батько генерала Марченка
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Ще 540 окупантів: у Генштабі розповіли про втрати ворога за минулу добу
Ще 540 окупантів: у Генштабі розповіли про втрати ворога за минулу добу
Заарештовано активи екснардепа Вадима Новінського, який підозрюється в пособництві Росії
Заарештовано активи екснардепа Вадима Новінського, який підозрюється в пособництві Росії
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Урятуватися з Маріуполя. Ці рани надто глибокі
Урятуватися з Маріуполя. Ці рани надто глибокі
Росія публікує відео страт українських військовополонених, щоб власні солдати не здавалися в полон, – ГУР
Росія публікує відео страт українських військовополонених, щоб власні солдати не здавалися в полон, – ГУР
ГоловнаСвіт

Сьогодні Конституційна рада Франції винесе вердикт щодо скандальної пенсійної реформи

Рада, найімовірніше, схвалить підвищення пенсійного віку, але скасує деякі заходи, спрямовані на збільшення зайнятості літніх працівників.

Сьогодні Конституційна рада Франції винесе вердикт щодо скандальної пенсійної реформи
Фото: France24.com

У п'ятницю Конституційна рада Франції винесе довгоочікуваний вердикт щодо того, чи відповідають плани уряду щодо підвищення пенсійного віку, які викликали масові протести, конституційним нормам.

Про це пише Reuters.

Рішення Ради очікується сьогодні після 19:00 за київським часом. Скасування пенсійної реформи конституційні експерти та урядові джерела вважають малоймовірним.

“Уряд сподівається на зелене світло, ймовірно, з невеликими застереженнями, яке могло б перешкодити протестам і дозволити йому прийняти законопроєкт, який підвищує державний пенсійний вік на два роки до 64 років, і перейти до інших реформ”, − зазначає видання.

Відповідно до прогнозів, Рада, найімовірніше, схвалить підвищення пенсійного віку, але скасує деякі заходи, спрямовані на збільшення зайнятості літніх працівників на тій підставі, що вони не включені до законопроєкту про бюджет соціального забезпечення. 

Джерело, близьке до президента Еммануеля Макрона, повідомило, що уряд у разі “зеленого світла” від Конституційної Ради, може оприлюднити законопроєкт в офіційному журналі на початку наступного тижня.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Зі свого боку профспілки та опозиція попереджають, що місяці бурхливих дебатів і протестів щодо пенсійного законопроєкту, який уряд проштовхнув через парламент без голосування через відсутність більшості, не минуть безслідно, навіть якщо Рада схвалить реформу.

Профспілки та протестувальники тиснутимуть на Макрона, щоб той не публікував закон, і намагатимуться знайти інший вихід.

“Макрон повинен відкликати цей законопроєкт, “інакше він не зможе керувати цією країною”, − заявила в четвер нова голова жорсткої профспілки CGT Софі Біне, попереджаючи про нові страйки.

Політичні оглядачі кажуть, що широке невдоволення урядовою реформою може мати довготермінові наслідки, включно з можливим посиленням ультраправих.

Нагадаємо, у березні французький уряд пережив два вотуми недовіри, що відкрило шлях до схвалення непопулярного законопроєкту без проведення повного голосування в парламенті. Макрон хоче, аби закон набрав чинності до кінця року.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies