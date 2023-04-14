​Українським біженцям у Німеччині доведеться реєструвати свої авто

Через узгодження процедур пільговий період для українських авто подовжили до 30 червня.

Громадяни України, які понад рік перебувають у Німеччині, будуть змушені реєструвати свої авто, повідомляє DW.

Федеральні землі країни домовилися не продовжувати пільговий період для українських водіїв. Відповідне рішення ухвалили на засіданні комітету представників земельних урядів з питань реєстрації автомобілів у четвер, 13 квітня.

Тепер українські авто після року перебування у Німеччині доведеться ставити на облік на загальних підставах. Без реєстрації на них не можна буде ані пересуватися, ані паркувати на дорогах загального користування.

Як відбуватиметься процедура реєстрації відповіді органи мають узгодити упродовж наступних тижнів. Наприклад, не вирішено, як бути з пред'явленням сертифікату відповідності нормам Євросоюзу для автомобілів, придбаних в Україні або привезених, приміром, зі США (адже отримати такі сертифікати у Німеччині зазвичай неможливо).

У федеральній землі Гессен подовжили пільговий період для українських авто до 30 червня. Аналогічний термін без необхідності реєстрації підтримали у Саксонії і Бранденбургу. А Саксонія-Ангальт і Нижня Саксонія заявили про подовження пільгового періоду до березня 2024 року.

Якщо авто українці не зареєструють, то власникам транспортних засобів за експлуатацію такого авто після річного терміну доведеться сплатити штраф - 70 євро.

Аби зареєструвати машину в Німеччині, треба пройти техогляд, підтвердити наявність німецького полісу страхування цивільної відповідальності та сплатити річний автомобільний податок. До речі, авто з України потрібно розмитнювати, але в разі оформлення за процедурою переїзду на постійне місце проживання заявника можуть звільнити від сплати мита.

Нагадаємо, Австрія продовжила дію посвідчень українським біженцям, а адміністрація президента США Джо Байдена - термін дозволу на перебування в Сполучених Штатах.