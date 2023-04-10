Австрія продовжила дію посвідчень українським біженцям

Австрія автоматично продовжила дію посвідчень шукачам притулку з України.

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

“Шукачам притулку, які знайшли прихисток в Австрії, автоматично продовжують дію посвідчення вимушено переміщеної особи”, − йдеться у повідомленні.

Відповідний орган відправить посвідчення рекомендованим листом за місцем вашої реєстрації.

Якщо на момент доставки нікого не буде вдома, лист передадуть на зберігання у найближче поштове відділення.

“Якщо ви не можете забрати лист із поштового відділення у зазначений строк, зверніться до Федерального відомства з питань імміграції та притулку (Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl)”, − зазначили у міністерстві.

Нагадаємо, Міністерство імміграції Канади продовжує термін дії візової програми, яка дозволяє українцям стати тимчасовими жителями Канади.