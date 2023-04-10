Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно
Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно
Росія за добу втратила ще 470 окупантів і 14 безпілотників, – Генштаб
Росія за добу втратила ще 470 окупантів і 14 безпілотників, – Генштаб
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
​Чому нам вже зараз потрібно готуватися до наступної війни Росії проти України?
​Чому нам вже зараз потрібно готуватися до наступної війни Росії проти України?
«Для всіх це сміття, для нас – сировина». Як релоковане на Львівщину підприємство намагається зробити світ чистішим
«Для всіх це сміття, для нас – сировина». Як релоковане на Львівщину підприємство намагається зробити світ чистішим
УПЦ МП заперечило наявність паспорта РФ у Онуфрія, а сам митрополит заявив, що мав громадянство Росії, але позбувся (оновлено)
УПЦ МП заперечило наявність паспорта РФ у Онуфрія, а сам митрополит заявив, що мав громадянство Росії, але позбувся (оновлено)
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
«Коли попи притисли мене до стіни, підійшли дві бабусі і вдарили по обличчю», – військовий Артур Ананьєв, якого побили в храмі
«Коли попи притисли мене до стіни, підійшли дві бабусі і вдарили по обличчю», – військовий Артур Ананьєв, якого побили в храмі
ГоловнаСуспільствоВійна

Зранку окупанти обстріляли кардіологічний центр у Херсоні

Пошкоджені вікна будівлі.

Зранку окупанти обстріляли кардіологічний центр у Херсоні
Фото: Херсонська ОВА у Telegram

Зранку у понеділок 10 квітня російські окупанти вкотре обстріляли лікарню у Херсонській області.

Про це повідомляє у Telegram Херсонська ОВА.

“Армія країни-агресора знову обстрілює медичні заклади на Херсонщині. Сьогодні зранку гатили по лікарні у Суворовському районі Херсона. Через вибухи пошкоджені кілька вікон”, – йдеться у повідомленні.

Херсонська обласна прокуратура уточнює, що пошкоджена будівля обласного кардіологічного центра. 

Серйозних руйнувань та постраждалих немає.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал
 

Нагадаємо, сьогодні російські військові обстріляли Херсонський художній музей, є пошкодження. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies