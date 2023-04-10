Зранку окупанти обстріляли кардіологічний центр у Херсоні

Зранку у понеділок 10 квітня російські окупанти вкотре обстріляли лікарню у Херсонській області.
Про це повідомляє у Telegram Херсонська ОВА.
“Армія країни-агресора знову обстрілює медичні заклади на Херсонщині. Сьогодні зранку гатили по лікарні у Суворовському районі Херсона. Через вибухи пошкоджені кілька вікон”, – йдеться у повідомленні.
Херсонська обласна прокуратура уточнює, що пошкоджена будівля обласного кардіологічного центра.
Серйозних руйнувань та постраждалих немає.
Нагадаємо, сьогодні російські військові обстріляли Херсонський художній музей, є пошкодження.