Зранку окупанти обстріляли кардіологічний центр у Херсоні

Зранку у понеділок 10 квітня російські окупанти вкотре обстріляли лікарню у Херсонській області.

Про це повідомляє у Telegram Херсонська ОВА.

“Армія країни-агресора знову обстрілює медичні заклади на Херсонщині. Сьогодні зранку гатили по лікарні у Суворовському районі Херсона. Через вибухи пошкоджені кілька вікон”, – йдеться у повідомленні.

Херсонська обласна прокуратура уточнює, що пошкоджена будівля обласного кардіологічного центра.

Серйозних руйнувань та постраждалих немає.

Нагадаємо, сьогодні російські військові обстріляли Херсонський художній музей, є пошкодження.