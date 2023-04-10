Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно
Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно
Росія за добу втратила ще 470 окупантів і 14 безпілотників, – Генштаб
Росія за добу втратила ще 470 окупантів і 14 безпілотників, – Генштаб
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
​Чому нам вже зараз потрібно готуватися до наступної війни Росії проти України?
​Чому нам вже зараз потрібно готуватися до наступної війни Росії проти України?
«Для всіх це сміття, для нас – сировина». Як релоковане на Львівщину підприємство намагається зробити світ чистішим
«Для всіх це сміття, для нас – сировина». Як релоковане на Львівщину підприємство намагається зробити світ чистішим
УПЦ МП заперечило наявність паспорта РФ у Онуфрія, а сам митрополит заявив, що мав громадянство Росії, але позбувся (оновлено)
УПЦ МП заперечило наявність паспорта РФ у Онуфрія, а сам митрополит заявив, що мав громадянство Росії, але позбувся (оновлено)
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
«Коли попи притисли мене до стіни, підійшли дві бабусі і вдарили по обличчю», – військовий Артур Ананьєв, якого побили в храмі
«Коли попи притисли мене до стіни, підійшли дві бабусі і вдарили по обличчю», – військовий Артур Ананьєв, якого побили в храмі
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія проводить кампанію системного релігійного переслідування на окупованій Україні, − ISW

Випадки релігійних репресій не є поодинокими інцидентами.

Росія проводить кампанію системного релігійного переслідування на окупованій Україні, − ISW
Фото: Дергачівська міська рада

Російська окупаційна влада проводить кампанію системного релігійного переслідування на окупованих територіях України.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 9 квітня.

З 24 лютого 2022 року російські військові або окупаційна влада вчинили щонайменше 76 актів релігійних переслідувань в Україні.

“Російська влада закрила, націоналізувала або примусово перевела щонайменше 26 місць богослужіння під контрольовану Кремлем Російську православну церкву Московського патріархату”, − зазначили аналітики.

Росія убила або захопила щонайменше 29 священнослужителів або релігійних лідерів, а також пограбувала, осквернила або навмисно знищила щонайменше 13 культових споруд в окупованій Україні. 

“Ці випадки релігійних репресій не є поодинокими інцидентами, а радше частиною цілеспрямованої кампанії з систематичного викорінення “небажаних” релігійних організацій в Україні та просування Московського патріархату”, − йдеться у звіті.

Дослідження містить лише невелику підгрупу всіх повідомлень про переслідування релігійних груп із боку Росії в Україні, зазначили в ISW.

Підписуйтесь на наш Google News

Інститут не включав події, коли “вогонь із закритих позицій міг ненавмисно вбити релігійних лідерів або зруйнувати релігійні об’єкти”.

“Зокрема, цей звіт не включає всі 494 культові будівлі, які російські військові, за повідомленнями, повністю зруйнували, пошкодили або пограбували, за даними незалежного київського Інституту релігійної свободи станом на лютий 2023 року, тому що ISW не може оцінити навмисність у всіх цих випадках”, − зазначили американські дослідники.

Нагадаємо, як заявив президент України Володимир Зеленський, з початку широкомасштабного вторгнення РФ окупанти зруйнували сотні храмів і молетовних будинків в Україні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies