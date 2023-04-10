Росія проводить кампанію системного релігійного переслідування на окупованій Україні, − ISW

Випадки релігійних репресій не є поодинокими інцидентами.

Російська окупаційна влада проводить кампанію системного релігійного переслідування на окупованих територіях України.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 9 квітня.

З 24 лютого 2022 року російські військові або окупаційна влада вчинили щонайменше 76 актів релігійних переслідувань в Україні.

“Російська влада закрила, націоналізувала або примусово перевела щонайменше 26 місць богослужіння під контрольовану Кремлем Російську православну церкву Московського патріархату”, − зазначили аналітики.

Росія убила або захопила щонайменше 29 священнослужителів або релігійних лідерів, а також пограбувала, осквернила або навмисно знищила щонайменше 13 культових споруд в окупованій Україні.

“Ці випадки релігійних репресій не є поодинокими інцидентами, а радше частиною цілеспрямованої кампанії з систематичного викорінення “небажаних” релігійних організацій в Україні та просування Московського патріархату”, − йдеться у звіті.

Дослідження містить лише невелику підгрупу всіх повідомлень про переслідування релігійних груп із боку Росії в Україні, зазначили в ISW.

Інститут не включав події, коли “вогонь із закритих позицій міг ненавмисно вбити релігійних лідерів або зруйнувати релігійні об’єкти”.

“Зокрема, цей звіт не включає всі 494 культові будівлі, які російські військові, за повідомленнями, повністю зруйнували, пошкодили або пограбували, за даними незалежного київського Інституту релігійної свободи станом на лютий 2023 року, тому що ISW не може оцінити навмисність у всіх цих випадках”, − зазначили американські дослідники.

Нагадаємо, як заявив президент України Володимир Зеленський, з початку широкомасштабного вторгнення РФ окупанти зруйнували сотні храмів і молетовних будинків в Україні.