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Україна змінила деякі військові плани через "витік" військових документів, – CNN

Ці папери також кажуть, що американці слідкували за українським президентом. 

Україна змінила деякі військові плани через "витік" військових документів, – CNN
Фото: Joshua Roberts/Reuters

Деякі з опублікованих у соцмережах військових документів, які посадовці США вважають достовірними, викривають масштаби прослуховування американцями в союзних країнах як Ізраїль, Південна Корея та Україна. Ще деякі розкривають недоліки української ППО та озброєння, а також ступінь готовності перед контрнаступом. Київ через "злиті" документи змінив деякі військові плани, пише CNN із посиланням на "близьке до президента України джерело"

Пентагон розслідує достовірність оприлюднених документів, повідомила його речниця Сабріна Сінх. 

"Департамент оборони продовжує переглядати та оцінювати достовірність сфотографованих документів, які поширюються в соціальних мережах і які, здається, містять конфіденційні та суворо секретні матеріади", – сказала вона. 

Деякі документи з’явилися в Інтернеті минулого місяця на платформі соціальних мереж Discord, згідно зі скріншотами публікацій, які переглянув CNN. Пости являють собою фотографії зім’ятих документів, покладених на журнали та оточених іншими випадковими об’єктами, такими як пакети на блискавці та клей Gorilla Glue. Джерело, знайоме з такими документами, розповіло CNN, ніби їх поспіхом згорнули і засунули в кишеню, перш ніж вилучити з безпечного місця.

Представник Discord підтвердив у заяві в неділю, що вони співпрацюють із правоохоронними органами у розслідуванні.

CNN переглянув 53 документи, усі вони, ймовірно, були створені з середини лютого до початку березня. Один документ показує, що США слідкували за Зеленським. Це не дивно, сказало джерело в оточенні Зеленського, але українські чиновники глибоко розчаровані витоком інформації.

Джерело витоку військових документів розслідує американський Мінʼюст. Наскільки вони достовірні та наскільки оприлюднена в них інформація є актуальною – невідомо, але принаймні один із паперів був змінений – втрати армії РФ були занижені, а захисників України – завищені.

Більшість документів стосується зимового періоду і початку березня. Однак перші такі "зливи" відбулися ще в січні. 

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