Росіяни за неділю 78 разів обстрілювали Херсонську область, є влучання в житлові квартали

Даних про жертв у ОВА немає.

Минулої доби росіяни 78 разів обстрілювали Херсонську область. Ворог випустив 360 снарядів, зокрема 17 – по Херсону.

Є влучання, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram. За його даними, жертв серед цивільних людей немає.

"Ворог поцілив у житлові квартали населених пунктів області, територію і споруди гаражного кооперативу Корабельного району міста", – заявив він.

З деокупованої території учора евакуювали 90 осіб.

Нагадаємо, учора ввечері російський ворог атакував Херсонську область із авіації. Керовані авіабомби росіяни скинули на дві громади.