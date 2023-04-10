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Росіяни за неділю 78 разів обстрілювали Херсонську область, є влучання в житлові квартали

Даних про жертв у ОВА немає. 

Росіяни за неділю 78 разів обстрілювали Херсонську область, є влучання в житлові квартали
Попередні обстріли Херсонської області (ілюстративне фото)
Фото: Поліція Херсонської області у Facebook

Минулої доби росіяни 78 разів обстрілювали Херсонську область. Ворог випустив 360 снарядів, зокрема 17 – по Херсону. 

Є влучання, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram. За його даними, жертв серед цивільних людей немає. 

"Ворог поцілив у житлові квартали населених пунктів області, територію і споруди гаражного кооперативу Корабельного району міста", – заявив він. 

З деокупованої території учора евакуювали 90 осіб.

Нагадаємо, учора ввечері російський ворог атакував Херсонську область із авіації. Керовані авіабомби росіяни скинули на дві громади. 

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