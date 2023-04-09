Всього з початку повномасштабного вторгнення РФ на лікування за кордон було евакуйовано понад 2900 українців.

Впродовж останнього тижня до Данії, Фінляндії, Австрії, Німеччини та Нідерландів було евакуйовано 29 українців для лікування.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я.

Зазнааєтьяся, що це - пацієнти з мінно-вибуховими пораненнями та онкозахворюваннями.

Всього з початку повномасштабного російського вторгнення на лікування за кордон було евакуйовано понад 2900 українців.

"Від початку війни МОЗ разом із міжнародними партнерами продовжують працювати та робити усе можливе, аби врятувати наших людей та надати їм необхідну медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Фото: МОЗ

Фото: МОЗ

Фото: МОЗ

Нагадаємо, раніше на Донеччині оголосили примусову евакуацію дітей у 21 населеному пункті.