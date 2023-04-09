ПЦУ проведе службу на Великдень у Києво-Печерській Лаврі

Митрополит Православної церкви України Епіфаній проведе службу на Великдень в Успенському соборі в Києво-Печерській Лаврі.

Про це повідомляє Суспільне.

Про час повідомлять додатково, оскільки на Великдень у столиці не скасовуватимуть комендантську годину.

"Це спричиняє трішки труднощів, бо в цей час люди не мають права пересуватися. Молитва буде в Лаврі в Успенському соборі, але скоріше за все після комендантської години вранці", — зазначив митрополит.

Також Епіфаній прокоментував ситуацію з УПЦ МП, які не бажають покидати Лавру, незважаючи на розірвані договори 29 березня.

"Ми не за те, аби виселяли монахів з Києво-Печерської Лаври. Ми за те, щоб дух "руського мира" тут не панував. Щоб Лавра була українською, щоб в ній завжди линула молитва українською мовою за нашу Україну", — каже він.

На його думку, українізація Лаври – неминучий процес. У Верхній Лаврі вже постійно звершується богослужіння ПЦУ, а з часом будуть "мирно та спокійно" молитися і в Нижній Лаврі.

Нагадаємо, що 9 квітня, у Вербну неділю ПЦУ провела службу у Трапезному храмі святих Антонія і Феодосія Печерських на території Києво-Печерської Лаври.

УПЦ МП повинна була звільнити територію Києво-Печерської Лаври 29 березня. Однак замість цього настоятель Лаври заявив про позов до суду і те, що вони не збираються виїжджати принаймні до судового рішення.

У день проведення інвентаризації майна Києво-Печерської лаври прибічники УПЦ МП взялися перешкоджати роботі комісії Міністерства культури. Через це довелося звернутися в поліцію. Як далі розвиватимуться події, чи дійсно МПшники відмовляться залишити монастир, а також, що буде зі святинями, дізнайтеся в матеріалі "Лавра. Що далі?".