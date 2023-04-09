У Трапезному храмі святих Антонія і Феодосія Печерських на території Києво-Печерської Лаври розпочалась служба у Вербну неділю.

Її проводить митрополит Епіфаній, повідомляє пресслужба ПЦУ.

«Блаженнійший владика піднесе молитви до Бога за захисників Батьківщини, за перемогу України та за весь наш український народ, а також освяченою водою окропить гілля верби, які віряни в цей день несуть до храму Божого», - йдеться у повідомленні.

Фото: Ігор Захаренко

Нагадаємо, УПЦ МП повинна була звільнити територію Києво-Печерської Лаври 29 березня. Однак замість цього настоятель Лаври заявив про позов до суду і те, що вони не збираються виїжджати принаймні до судового рішення.

У день проведення інвентаризації майна Києво-Печерської лаври прибічники УПЦ МП взялися перешкоджати роботі комісії Міністерства культури. Через це довелося звернутися в поліцію. Як далі розвиватимуться події, чи дійсно МПшники відмовляться залишити монастир, а також, що буде зі святинями, дізнайтеся в матеріалі "Лавра. Що далі?".