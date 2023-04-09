Росія за добу втратила ще 470 окупантів і 14 безпілотників, – Генштаб

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого 2022 по 9 квітня 2023 орієнтовно склали 178 150 осіб. Минулої доби захисники ліквідували ще 470 осіб.
Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ. Інші втрати:
- танків – 3636 (+0)
- бойових броньованих машин – 7024 (+4)
- артилерійських систем – 2740 (+13)
- РСЗВ – 533 (+0)
- засоби ППО – 282 (+0)
- літаків – 307 (+0)
- гелікоптерів – 292 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2312 (+14)
- крилаті ракети – 911 (+0)
- кораблі/катери – 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5602 (+3)
- спеціальна техніка – 309 (+5).