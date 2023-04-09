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Росія за добу втратила ще 470 окупантів і 14 безпілотників, – Генштаб

В окупантів поменшало і ББМ, автомобільної та спеціальної техніки. 

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого 2022 по 9 квітня 2023 орієнтовно склали 178 150 осіб. Минулої доби захисники ліквідували ще 470 осіб. 

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ. Інші втрати:

  • танків – 3636 (+0)
  • бойових броньованих машин – 7024 (+4)
  • артилерійських систем – 2740 (+13)
  • РСЗВ – 533 (+0)
  • засоби ППО – 282 (+0)
  • літаків – 307 (+0)
  • гелікоптерів – 292 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2312 (+14)
  • крилаті ракети – 911 (+0)
  • кораблі/катери – 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5602 (+3)
  • спеціальна техніка – 309 (+5).

Фото: Генеральний штаб ЗСУ в Facebook
Нагадаємо, цього тижня невідомі особи опублікували в соцмережах злив нібито секретних документів американської розвідки. За оцінкою США, ці дані схожі на справжні, але щонайменше один документ було змінено: кількість російських втрат занизили, а українських – завищили. 

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