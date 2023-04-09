Росія за добу втратила ще 470 окупантів і 14 безпілотників, – Генштаб

В окупантів поменшало і ББМ, автомобільної та спеціальної техніки.

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого 2022 по 9 квітня 2023 орієнтовно склали 178 150 осіб. Минулої доби захисники ліквідували ще 470 осіб.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ. Інші втрати:

танків – 3636 (+0)

бойових броньованих машин – 7024 (+4)

артилерійських систем – 2740 (+13)

РСЗВ – 533 (+0)

засоби ППО – 282 (+0)

літаків – 307 (+0)

гелікоптерів – 292 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2312 (+14)

крилаті ракети – 911 (+0)

кораблі/катери – 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 5602 (+3)

спеціальна техніка – 309 (+5).

Фото: Генеральний штаб ЗСУ в Facebook