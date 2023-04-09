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Росія намагається видати ситуацію на окупованих територіях України як нормалізовану, але це не так, – МО Британії

Тимчасово захоплені населені пункти залишаються зоною бойових дій, і, крім того, там діють партизани.

Росія намагається видати ситуацію на окупованих територіях України як нормалізовану, але це не так, – МО Британії
Фото: Центр нацспротиву

Президент РФ Володимир Путін 5 квітня вперше з жовтня провів засідання Радбезу. На ньому йшлося про ситуацію на окупованих територіях України.

Основну доповідь представив міністр внутрішніх справ Володимир Колокольцев. Про це йдеться у повідомленні міністерства оборони Великої Британії в твіттері. 

"Вибір Колокольцева основним доповідачем, ймовірно, є спробою Кремля показати ситуацію на цих територіях як нормалізовану. Насправді більша частина території залишається зоною активних бойових дій, піддається нападам партизанів і має надзвичайно обмежений доступом до основних послуг для багатьох громадян", – зазначили в міністерстві оборони України. 

Нагадаємо, що окупанти на тимчасово захоплених ними територіях періодично вибухають та гинуть іншими способами. Наприклад, у Запорізькій області, в Мелітополі, вибухи біля баз окупантів лунають ледь не щодня. 

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