На Київщині під час штовханини між прихожанами УПЦ МП і ПЦУ помер літній чоловік

У суботу 8 квітня приблизно об 11-й годині в селі Липовець Кагарлицької громади Київської області під час штовханини, що сталася біля місцевого храму між прихожанами УПЦ МП та ПЦУ, помер прихожанин Православної церкви України. Він перебував поряд з місцем події.

Про це повідомляють видання Кагарлик.City та Поліція Київщини.

За словами жителів Липовця, раніше сільська громада ухвалила рішення про перехід храму в підпорядкування Православної церкви України. Тож в суботу 8 квітня до церкви прийшли прихожани ПЦУ із вимогою до священника УПЦ передати їм ключі від храму.

“Він відмовився і прихожани ПЦУ спробували зайти до храму. В цьому їм почали заважати представники УПЦ. Розпочалася штовханина. Поряд із місцем події перебував місцевий житель, якому раптово стало недобре і він помер”, – інформує видання.

В Поліції Київщини повідомили, наразі з’ясовуються обставини смерті чоловіка.

“8 квітня, близько 11 години до Обухівського управління поліції надійшло повідомлення про те, що під час масових заходів поряд із церквою помер 61-річний місцевий житель. Встановлено, що дідусь мав тяжку хворобу серця, і помер від серцевого нападу”, – зазначили в поліції.

Нагадаємо, 2 квітня священники УПЦ МП у церкві побили добровольця Збройних сил України. Відповідне відео опублікував депутат обласної ради Віктор Бурлик. Інцидент стався після того, як військовий запитав: "Скільки людей ще має загинути, щоб ви перестали ходити до московського патріархату?".