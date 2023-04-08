Цінності, за які борються українці – безпека і захист від терору – близькі кожному народу незалежно від того, як географічно далеко від України він знаходиться.

Про це заявив у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський.

“Немає такого народу, який би ставився схвально до того, що принесла російська окупація: до російських концтаборів, депортації наших дітей, до зґвалтування жінок, спалення міст...”, – наголосив глава держави.

За його словами, чим більше світ знатиме про російську агресію, тим швидше агресор програє і повернеться спокій.

“Повернеться не лише до України – повернеться всім у світі”, – сказав Зеленський.

Раніше Зеленський говорив про те, що у міжнародні відносини повернеться повага і порядок тоді, коли у Крим повернеться український прапор.