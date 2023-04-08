У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно
Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно
​Квітень. Проміжний фініш
​Квітень. Проміжний фініш
Таємні документи про посилення ЗСУ перед контрнаступом опублікували в соцмережах, – New York Times
Таємні документи про посилення ЗСУ перед контрнаступом опублікували в соцмережах, – New York Times
«Коли попи притисли мене до стіни, підійшли дві бабусі і вдарили по обличчю», – військовий Артур Ананьєв, якого побили в храмі
«Коли попи притисли мене до стіни, підійшли дві бабусі і вдарили по обличчю», – військовий Артур Ананьєв, якого побили в храмі
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
В автомобільній аварії загинув колишній нардеп Володимир Стретович
В автомобільній аварії загинув колишній нардеп Володимир Стретович
Тайвань у центрі ідеального шторму. Візит президента Цай до США. Війна стає ближчою?
Тайвань у центрі ідеального шторму. Візит президента Цай до США. Війна стає ближчою?
ГоловнаСуспільствоВійна

Україна бореться за безпеку і свободу – цінності, які близькі кожному народу, – Зеленський

Світ має знати правду про агресію РФ.

Україна бореться за безпеку і свободу – цінності, які близькі кожному народу, – Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Цінності, за які борються українці – безпека і захист від терору – близькі кожному народу незалежно від того, як географічно далеко від України він знаходиться.

Про це заявив у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський.

“Немає такого народу, який би ставився схвально до того, що принесла російська окупація: до російських концтаборів, депортації наших дітей, до зґвалтування жінок, спалення міст...”, – наголосив глава держави.

За його словами, чим більше світ знатиме про російську агресію, тим швидше агресор програє і повернеться спокій.

“Повернеться не лише до України – повернеться всім у світі”, – сказав Зеленський.

Підписуйтесь на наш Youtube канал
 

Раніше Зеленський говорив про те, що у міжнародні відносини повернеться повага і порядок тоді, коли у Крим повернеться український прапор. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies