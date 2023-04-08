«Коли попи притисли мене до стіни, підійшли дві бабусі і вдарили по обличчю», – військовий Артур Ананьєв, якого побили в храмі
«Коли попи притисли мене до стіни, підійшли дві бабусі і вдарили по обличчю», – військовий Артур Ананьєв, якого побили в храмі
​Квітень. Проміжний фініш
​Квітень. Проміжний фініш
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Тайвань у центрі ідеального шторму. Візит президента Цай до США. Війна стає ближчою?
Тайвань у центрі ідеального шторму. Візит президента Цай до США. Війна стає ближчою?
Таємні документи про посилення ЗСУ перед контрнаступом опублікували в соцмережах, – New York Times
Таємні документи про посилення ЗСУ перед контрнаступом опублікували в соцмережах, – New York Times
В автомобільній аварії загинув колишній нардеп Володимир Стретович
В автомобільній аварії загинув колишній нардеп Володимир Стретович
Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно
Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно
ГоловнаСуспільствоВійна

У кінці квітня в Росії пройдуть дострокові випуски з військових вишів через значні втрати на фронті, - Генштаб ЗСУ

Російські загарбники продовжують зазнавати значних втрат.

У кінці квітня в Росії пройдуть дострокові випуски з військових вишів через значні втрати на фронті, - Генштаб ЗСУ
Фото: EPA/UPG

У кінці квітня в Росії пройдуть дострокові випуски з військових вишів через значні втрати на фронті. 

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. 

“Російські загарбники продовжують зазнавати значних втрат. Для їх поповнення керівництвом збройних сил російської федерації прийнято рішення про проведення 29 квітня поточного року дострокових випусків з вищих військових навчальних закладів країни-агресора у Москві, Санкт-Петербурзі, Костромі, Пензі, Омську, Тюмені, Казані, Новосибірську, Вольську та Благовєщенську”, - йдеться в повідомленні. 

При цьому, як зазначається, випуски з ВВНЗ, що готують спеціалістів для військових частин ракетних військ стратегічного призначення, повітряно-космічних сил та військово-морських сил ЗС РФ, проводитимуть відповідно до запланованих раніше графіків.

Нагадаємо, Сили оборони за добу відбили 35 атак ворога на чотирьох напрямках. Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies