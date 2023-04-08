У кінці квітня в Росії пройдуть дострокові випуски з військових вишів через значні втрати на фронті, - Генштаб ЗСУ

У кінці квітня в Росії пройдуть дострокові випуски з військових вишів через значні втрати на фронті.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

“Російські загарбники продовжують зазнавати значних втрат. Для їх поповнення керівництвом збройних сил російської федерації прийнято рішення про проведення 29 квітня поточного року дострокових випусків з вищих військових навчальних закладів країни-агресора у Москві, Санкт-Петербурзі, Костромі, Пензі, Омську, Тюмені, Казані, Новосибірську, Вольську та Благовєщенську”, - йдеться в повідомленні.

При цьому, як зазначається, випуски з ВВНЗ, що готують спеціалістів для військових частин ракетних військ стратегічного призначення, повітряно-космічних сил та військово-морських сил ЗС РФ, проводитимуть відповідно до запланованих раніше графіків.

Нагадаємо, Сили оборони за добу відбили 35 атак ворога на чотирьох напрямках. Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.