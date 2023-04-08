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Міноборони пояснило, хто має право на пенсію в разі смерті військового-годувальника

Право на пенсію мають: батьки та дружина/чоловік годувальника.

Міноборони пояснило, хто має право на пенсію в разі смерті військового-годувальника
Фото: flickr/НБУ

У Міністерстві оборони пояснили, хто має право на пенсію в разі втрати військовослужбовця-годувальника відповідно до закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Як йдеться у повідомленні Міноборони, право на пенсію мають: батьки та дружина/чоловік годувальника, що загинув при виконанні службових обов'язків.

"Умова отримання пенсії: не раніше ніж в 55 років, незалежно від тривалості страхового стажу. Розмір пенсійної виплати: 70% заробітної плати загиблого годувальника членам сім'ї та дитині (але не менше ніж 7800 грн). Якщо в сім'ї двоє та більше дітей - по 50% на кожну дитину (але не менше 6100 грн)", - пояснили у Міноборони.

Також дана категорія має право на призначення пенсії, якщо вони мають право на:

  • пенсію незалежно від віку;
  • дострокову пенсію за віком;
  • пенсію за віком на пільгових умовах;
  • пенсію зі зменшенням пенсійного віку відповідно до закону, або є особами з інвалідністю.

При цьому, як зазначили у відомтсві, у разі смерті військового, що не пов'язана з виконанням службових обов'язків, право на отримання пенсійних виплат мають: батьки та дружина/чоловік годувальника.

"Умова отримання пенсії: досягли 60 років незалежно від наявності у них страхового стажу, або є особами з інвалідністю. Розмір пенсійної виплати: 30% заробітної плати померлого на кожного члена сім'ї", - пояснили у Міноборони.

Там підкреслили, що незалежно від причини смерті годувальника, мінімальний (два прожиткові мінімуми для непрацездатних осіб) та максимальний (10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб) розміри пенсії в разі втрати годувальника застосовуються до кожного непрацездатного члена сім’ї окремо.

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Нагадаємо, що уряд провів другу індексацію пенсійних виплат під час повномасштабної війни з Росією. 

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