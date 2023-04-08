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На Харківщині ще двоє цивільних постраждали внаслідок підриву на вибухонебезпечних предметах

Громадян просять утриматися від відвідування неперевірених саперами територій.

На Харківщині ще двоє цивільних постраждали внаслідок підриву на вибухонебезпечних предметах
Протипіхотні міни типу "Пелюстка"
Фото: Вікіпедія

На Харківщині сьогодні, 8 квітня, ще двоє цивільних постраждали внаслідок підриву на вибухонебезпечних предметах.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

У м. Ізюм на території центрального кладовища 53-річна жінка наступила на протипіхотну міну типу "Пелюстка". Госпіталізована з мінно-вибуховою травмою.

Крім того, у смт Слобожанське чоловік підірвався та отримав важку травму при спробі розібрати невідомий предмет. Зараз постраждалим медики надають усю необхідну допомогу.

Нагадаємо, на цьому тижні на Харківщині рятувальник підірвався на невідомому вибуховому предметі. Співробітник ДСНС підірвався під час обстеження та розмінування території населеного пункту. 

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