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На Харківщині рятувальник підірвався на невідомому вибуховому предметі

Співробітник ДСНС підірвався під час обстеження та розмінування території населеного пункту. 

На Харківщині рятувальник підірвався на невідомому вибуховому предметі
Фото: Пресслужба ГУ Наццполіціїу Харківській області

На території Балаклійської громади Харківської області боєць ДСНС підірвався на невідомому вибуховому пристрої.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“В селі Нова Гусарівка на вибуховому пристрої підірвався працівник відділу спеціальних вибухових робіт ГУ ДСНС в Чернігівській області”, - повідомили в поліції.

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Уточнюється, що співробітник ДСНС підірвався під час обстеження та розмінування території населеного пункту. 

Зазначається, що постраждалого доставили до лікарні.

Нагадаємо, сьогодні у с. Новоосинове Куп'янського району Харківської області на невідомому вибуховому пристрої підірвався 16-річний підліток.

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