Українські військові показали наслідки своєї роботи з американськими снарядами Excalibur.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Для ефективного виснаження ворога велике значення має вплив артилерії та використання високоточних снарядів Excalibur", - сказав Володимир, який працює з артилерійськими розрахунками.

За його словами, точність снарядів дозволяє максимально влучно вражати техніку та живу силу противника.

Крім того, військовий повідомив, що постійне вогневе ураження призвело до втрати противником величезної кількості техніки, зокрема, двох комплексів С-300, з яких росіяни обстрілювали Миколаїв.

Нагадаємо, що зенітно-ракетний комплекс Avenger вже захищає повітряний простір України на півночі.