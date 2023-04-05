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На Харківщині підліток підірвався на невідомій вибухівці

Його доправлено до обласної лікарні.

На Харківщині підліток підірвався на невідомій вибухівці
Фото: EPA/UPG

У середу, 5 квітня, у с. Новоосинове Куп'янського району Харківської області на невідомому вибуховому пристрої підірвався 16-річний підліток.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

"16-річний підліток дістав мінно-вибухову травму внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої. Його доправлено до обласної лікарні, стан середньої тяжкості, ампутацій кінцівок немає", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що 1 квітня на Харківщині чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої, перебуваючи на власному подвір’ї.

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