До протиправної діяльності він залучив ще трьох спільників, які переховуються на окупованій території.

Служба безпеки викрила ще одну злочинну схему постачання корисних копалин з тимчасово захопленої території України до Росії. У результаті слідчо-оперативних дій у Києві затримано організатора оборудки.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Організатором виявився колишній мешканець Луганщини, який до 2014 року займався вугільним бізнесом на території області.

Після окупації частини регіону він організував там підприємство, яке "зареєстрував" у псевдоустановах терористичної організації "ЛНР". Ця комерційна структура спеціалізувалась на оптових поставках вугілля, незаконно видобутого у захоплених копальнях регіону.

З отриманих прибутків чоловік регулярно сплачував гроші до бюджету терористів у вигляді "податків" та "зборів". Кошти очільники місцевої окупаційної адміністрації витрачали на матеріально-технічне забезпечення бойовиків.

Фото: СБУ

Згодом зловмисник переїхав до Києва і продовжив дистанційно управляти нелегальним бізнесом. До протиправної діяльності залучив ще трьох спільників.

Під час обшуків в офісних приміщеннях, за адресами столичних помешкань та в автомобілях фігурантів виявлено: документи, комп’ютери та мобільні телефони із доказами незаконної діяльності; майже 10 млн грн готівки.

Фото: СБУ

Чоловікові повідомили про підозру за ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу (фінансування тероризму). Крім того, заочно повідомлено про підозру трьом його спільникам, які наразі переховуються на тимчасово окупованій території.

Нагадаємо, раніше на Львівщині БЕБ повідомило про підозру керівнику держпідприємства за розтрату 3500 тонн вугілля.