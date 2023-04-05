Таким чином, опалювальний сезон завершать більш ніж на тиждень раніше.

Влада Харкова вирішила завершити опалювальний сезон вже завтра, 6 квітня.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

“Дорогі харків’яни! Погода дозволяє завершити найважчий опалювальний сезон раніше 15 квітня. Відповідне розпорядження вже підписане, і відзавтра «Харківські теплові мережі» припинять подавати тепло у ваші домівки”, - повідомив мер.

Він зазначив, що відключення тепла раніше запланованого терміну дасть змогу зекономити ресурси під час війни.

“Дякую нашим тепловикам, які прикладали надзусилля, щоб протягом останніх пів року в оселях містян було тепло. Через російські обстріли систему опалення доводилося перезапускати з нуля 8 разів, а це безпрецедентний випадок в історії України. Дякую бійцям ЗСУ, завдяки яким ми могли працювати та забезпечувати стабільність у тилу”, - також написав Ігор Труханов.

Мер зауважив, що буквально відразу місто починає готуватися до наступної зими.

Нагадаємо, у середині березня Ігор Терехов повідомив, що в Харкові мешкає вдвічі менше жителів, ніж до повномасштабного вторгнення. Мер зауважив, що 150 тисяч харків'ян без даху над головою.