Західна медицина проти української. Чи справді наша система охорони здоров’я краща?
Західна медицина проти української. Чи справді наша система охорони здоров’я краща?
«Росіянин навів автомат і спитав: що важче – блокада Ленінграда чи Маріуполя?» Історія жительки Маріуполя, яка дивом вижила
«Росіянин навів автомат і спитав: що важче – блокада Ленінграда чи Маріуполя?» Історія жительки Маріуполя, яка дивом вижила
Китай не на стороні Росії у війні в Україні, - посол Китаю в ЄС
Китай не на стороні Росії у війні в Україні, - посол Китаю в ЄС
На озброєнні у ЗСУ наразі п'ять бригад винищувачів, – Ігнат (уточнено)
На озброєнні у ЗСУ наразі п'ять бригад винищувачів, – Ігнат (уточнено)
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Психологічні диверсії. Аналіз ворожих методик
Психологічні диверсії. Аналіз ворожих методик
Митрополит Онуфрій змінив керівника Хмельницької єпархії УПЦ
Митрополит Онуфрій змінив керівника Хмельницької єпархії УПЦ
Польська "Росомаха" для ЗСУ
Польська "Росомаха" для ЗСУ
ГоловнаСуспільствоЖиття

Влада Харкова вирішила завершити опалювальний сезон вже завтра

Таким чином, опалювальний сезон завершать більш ніж на тиждень раніше.

Влада Харкова вирішила завершити опалювальний сезон вже завтра
Фото: moygrad.kiev.ua

Влада Харкова вирішила завершити опалювальний сезон вже завтра, 6 квітня. 

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов

“Дорогі харків’яни! Погода дозволяє завершити найважчий опалювальний сезон раніше 15 квітня. Відповідне розпорядження вже підписане, і відзавтра «Харківські теплові мережі» припинять подавати тепло у ваші домівки”, - повідомив мер.

Він зазначив, що відключення тепла раніше запланованого терміну дасть змогу зекономити ресурси під час війни.

“Дякую нашим тепловикам, які прикладали надзусилля, щоб протягом останніх пів року в оселях містян було тепло. Через російські обстріли систему опалення доводилося перезапускати з нуля 8 разів, а це безпрецедентний випадок в історії України. Дякую бійцям ЗСУ, завдяки яким ми могли працювати та забезпечувати стабільність у тилу”, - також написав Ігор Труханов.

Мер зауважив, що буквально відразу місто починає готуватися до наступної зими.

Нагадаємо, у середині березня Ігор Терехов повідомив, що в Харкові мешкає вдвічі менше жителів, ніж до повномасштабного вторгнення. Мер зауважив, що 150 тисяч харків'ян без даху над головою.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також