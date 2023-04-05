Минулого року українці найбільше купували онлайн "товари панічного попиту", - дослідження

Минулого року суттєво змінився перелік товарів, які українці найчастіше купують онлайн. Популярністю користувалися так звані "товари панічного попиту": генератори, кемпінгові ліхтарі, сіль, свічки, повербанки, тощо.

Про це йдеться в аналітичному звіті Prom.ua.

За даними аналітиків, у березні та квітні минулого року найбільшим попитом користувались макаронні вироби. Замовлення тут виросли у понад 2 рази, а середній чек збільшився у 2 рази та складав 670 грн.

У травні тренд змінився. Враховуючи перебої з пальним, різко виріс попит на пластикові каністри. Їх купували у 13 разів частіше, ніж у 2021 році. Середній чек змінився не так відчутно – виріс на 150 грн і дорівнював 610 грн. На фоні ситуації з пальним у вісім разів збільшився попит і на електросамокати. В середньому, на них витрачали 12 тис. грн, у 2 рази більше ніж в 2021 році.

Крім цього, у травні популярністю користувалася харчова сіль. На неї покупці, в середньому, витрачали 910 грн, що майже у 5 разів більше, ніж у 2021 році. Загалом же замовлення солі зросли у 6 разів. Також у цей час у понад 2 рази більше почали купувати товари для консервації.

На початку осені попит знову змінився. Українці активно замовляли туристичні розкладушки. Кількість замовлень тут виросла у 10 разів. Повербанки купували у 2 рази більше, ніж у 2021 році.

У листопаді популярністю користувалися газові балони та туристичні пальники. Попит на них виріс у 15 та 12 разів відповідно. Кемпінгові ліхтарі восени почали купувати у майже 30 разів частіше, ніж у 2021 році, а середній чек збільшився у 3 рази та становив 1360 грн.

Попит на ручні та налобні ліхтарі виріс у 12 разів. В середньому, на подібні ліхтарі українці витрачали 980 грн, що майже у 2,5 рази більше ніж 2021 році.

У 66 разів, у порівнянні з 2021 роком, зросла кількість замовлень на наліпки та світловідбиваючі елементи. Свічки також користувалися великим попитом, їх купували у 11 разів частіше.

Не обійшлось і без електрогенераторів - їх купували у 22 рази більше, ніж у 2021 році. Замовляли також і сонячні панелі. Попит на них збільшився у 7 разів у порівнянні рік до року.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що українці стали частіше купувати саджанці та насіння. За минулий рік попит на товари для дому та саду збільшився на 36% у порівнянні з 2021 роком.