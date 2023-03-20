Українці стали частіше купувати саджанці та насіння

За минулий рік попит на товари для дому та саду збільшився на 36% у порівнянні з 2021 роком.

За 2022 рік попит на товари для дому та саду збільшився на 36% у порівнянні з 2021 роком.

Про це повідомляє УНН із посиланням на Prom.ua.

Найактивніше покупці замовляють онлайн інсектициди - засоби для захисту від шкідливих комах. Середній чек на такі товари становить 784 грн, що на 81% більше ніж попереднього року.

На другому місці - насіння та розсада овочевих культур. На них покупці, витрачають, в середньому 679 грн, що на 71% більше ніж у 2021 році. Користуються популярністю насіння та розсада плодово-ягідних культур. Тут середній чек становить 441 грн.

Купують також комплексні добрива. Середній чек на них дорівнює 641 грн. Затребувані серед покупців і фунгіциди – речовини, які захищають врожай від грибкових інфекцій. На фунгіциди, українці витрачають, в середньому, 768 грн.

В ТОПі популярних товарів в категорії дім та сад є насіння трав та квітів з середнім чеком у 348 грн. Крім цього, замовляють шланги для поливу. Середній чек на них становить 689 грн.

Нагадаємо, в червні минулого року уряд анонсував програму підтримки садівництва, ягідництва та виноградарства. Суб'єкти господарювання можуть розраховувати на грант від держави в розмірі від 300 до 400 тисяч грн на гектар садів. Це близько 70% від середньої вартості висадки. Ця програма підтримки, а також декілька інших, входить до урядового проєкту "єРобота".

Пізніше повідомлялося, що Мінагрополітики отримало 58 перевірених заяв, але гранти отримають тільки 13.