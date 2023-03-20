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​У Києві з 27 березня дозволять продавати алкоголь у магазинах із 11:00 до 21:00

"Це допоможе столичному бізнесу, а також сприятиме збільшенню надходжень до державного та місцевого бюджетів".

​У Києві з 27 березня дозволять продавати алкоголь у магазинах із 11:00 до 21:00
Фото: Kyle Wagner/unspash

У Києві з 27 березня дозволять продавати алкогольні напої в магазинах і торговельних мережах із 11:00 до 21:00.

Про це повідомляє Офіційний портал Києва.

"Рада оборони міста Києва ухвалила рішення про подовження часового проміжку, коли можна продавати алкоголь у магазинах і торгівельних мережах. Це допоможе столичному бізнесу, а також сприятиме збільшенню надходжень до державного та місцевого бюджетів, запобіганню нелегальному обігу алкогольної продукції", – зазначив ив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Раніше мер столиці Віталій Кличко повідомив про скорочення комендантської години в столиці із 26 березня. Вона триватиме із 00:00 до 05:00.

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Метро і наземний громадський транспорт із 26 березня змінять графік роботи відповідно до часу комендантської години – тобто працюватимуть на годину довше.

Нагадаємо, в перший місяць повномасштабної війни в Києві діяв "сухий закон". З 1 квітня 2022 року заборону на продаж алкоголю скасували, але тільки до 16:00. З травня час продажу алкоголю почали продовжувати, а з початку червня 2022 року він був дозволений з 11:00 до 19:00.

У закладах громадського харчування (пабах, кафе та ресторанах) алкогольні напої можна продавати до 22:00.

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