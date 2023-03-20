Зранку у Києві зафіксували високий рівень забрудненості повітря

Жителів лівого берега просять не провітрювати приміщення до нормалізації ситуації.

Зранку у понеділок на лівому березі Києва фіксується високий рівень забрудненості повітря.

Про це повідомляє у Telegram КМДА.

“Станом на ранок 20 березня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві середній на правому та високий на лівому березі”, – зазначається у повідомленні.

Ймовірною причиною є метеорологічні умови, які сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря.

До нормалізації ситуації рекомендується утриматися від провітрювання приміщень та фізичної активності на відкритому повітрі.

Нагадаємо, комендантська година у столиці, ймовірно, буде скорочена.