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Учора окупанти 86 разів обстріляли Херсонщину: поранення дістали шестеро людей

Тричі за добу під обстрілами перебував Херсон.

Учора окупанти 86 разів обстріляли Херсонщину: поранення дістали шестеро людей
Наслідки обстрілів Херсонщини, ілюстративне фото
Фото: Медіацентр Україна

У неділю 19 березня російські окупанти 86 разів обстріляли територію Херсонської області. Є влучання у житлові і багатоквартирні будинки.

Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Покудін.

“За минулу добу противник здійснив (по території Херсонської області – ред.) 86 обстрілів, випустивши 385 снарядів з важкої артилерії та "Градів"", – йдеться у повідомленні.

Місто Херсон ворог обстріляв три рази. 13 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки. Шестеро людей дістали поранення.

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Нагадаємо, росіяни погрожують жителям окупованої території Херсонщини незаконним позбавленням волі за відсутність російських паспортів.

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