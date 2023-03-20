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Росія за добу втратила 700 окупантів, пʼять танків і 16 ББМ, – Генштаб

Також захисники знищили девʼять артилерійських систем ворога. 

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого 2022 по 20 березня 2023 орієнтовно склали 165 610 осіб. Минулої доби захисники ліквідували ще 700 окупантів.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ в фейсбук. Інші втрати:

  • танків – 3537 (+5) 
  • бойових броньованих машин – 6869 (+16) 
  • артилерійських систем – 2577 (+9)
  • РСЗВ – 507 (+0)
  • засоби ППО – 270 (+2)
  • літаків – 305 (+0)
  • гелікоптерів – 290 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2160 (+1)
  • крилаті ракети ‒ 907 (+0)
  • кораблі/катери – 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5416 (+8)
  • спеціальна техніка – 265 (+3).

Фото: Генштаб

Нагадаємо, речник Східного угруповання військ Сергій Череватий зазначав, що росіяни тактично не можуть завершити окупацію Бахмута. Він підкреслив, що українські захисники знекровлюють ворога, сточують його бойові можливості та ламають бойовий дух окупантів.

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