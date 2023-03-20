Учора росіяни били по 17 населених пунктах Запорізької області

У неділю 19 березня російські військові обстріляли цивільну інфраструктуру 17 населених пунктів Запорізької області.

Про це повідомляють у Запорізькій ОВА з посиланням на Національну поліцію.

Армія РФ обстріляла цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів: Гуляйполе, Гуляйпільське, Оріхів, Червоне, Степове, Залізничне, Ольгівське, Новоданилівка, Мала Токмачка, Малинівка, Новоандріївка, Чарівне, Білогір'я, Преображенка, Полтавка, Кам'янське, Малі Щербаки.

Надійшло три повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ.

Російські окупанти продовжують чинити психологічний тиск на місцеве населення з метою примусу до отримання громадянства РФ.

Так, в населеному пункті Азовське тимчасово зайнятої території Запорізької області, посилено контррозвідувальний режим. Під час нього активно перевіряють місцевих жителів на предмет наявності російського паспорта. Громадяни, які його не мають, вимушені миритися з додатковими перевірками, які супроводжуються затриманням.

Нагадаємо, окупаційна армія РФ обстріляла житловий будинок у Кам'янському Василівського району Запорізької області. Загинули троє людей.