На Луганщині окупанти чинять провокації з українським прапором: шукають партизанів

Також ведуться перевірки школярів через можливу участь у дистанційному навчанні.

У Луганській області російські окупанти чинять провокації при розшуку партизанів.

Про це Луганська ОВА повідомляє у Telegram.

“Так, на Білокуракинщині росіяни вдалися до чергових провокацій. Днями населеними пунктами пересувалася техніка із синьо-жовтим прапором – росіяни дивилися на реакцію місцевого населення”, – йдеться у повідомленні.

Безпосередньо в райцентрі окупанти задіяли спеціальний загін швидкого реагування, усі сили місцевої комендатури та навіть бронетехніку. Свою увагу загарбники зосередили на людях, які мали зареєстрований в Україні бізнес.

Крім того, російські окупанти перевіряли школярів, які певний час були відсутніми у школах, через їхню можливу участь у дистанційному навчанні в українських освітян.

“Про посилені перевірки у Сиротиному вже повідомлялося. Не оминули росіяни і прилеглих дачних садиб. Там вони залишили після себе вибиті вікна і двері, бо у цій порі року, що не дивно, їм майже ніхто не відчинив. А ще – завалені паркани та розмиті дороги, бо пересувалися бойовики по вулицях на важкій техніці”, – поінформували в ОВА.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Рубіжному Луганської області російські загарбники залишають на роботі лише громадян, які мають паспорт РФ.