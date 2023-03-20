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На Луганщині окупанти чинять провокації з українським прапором: шукають партизанів

Також ведуться перевірки школярів через можливу участь у дистанційному навчанні.

На Луганщині окупанти чинять провокації з українським прапором: шукають партизанів
Окупант на Луганщині, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

У Луганській області російські окупанти чинять провокації при розшуку партизанів.

Про це Луганська ОВА повідомляє у Telegram.

“Так, на Білокуракинщині росіяни вдалися до чергових провокацій. Днями населеними пунктами пересувалася техніка із синьо-жовтим прапором – росіяни дивилися на реакцію місцевого населення”, – йдеться у повідомленні.

Безпосередньо в райцентрі окупанти задіяли спеціальний загін швидкого реагування, усі сили місцевої комендатури та навіть бронетехніку. Свою увагу загарбники зосередили на людях, які мали зареєстрований в Україні бізнес.

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Крім того, російські окупанти перевіряли школярів, які певний час були відсутніми у школах, через їхню можливу участь у дистанційному навчанні в українських освітян.

“Про посилені перевірки у Сиротиному вже повідомлялося. Не оминули росіяни і прилеглих дачних садиб. Там вони залишили після себе вибиті вікна і двері, бо у цій порі року, що не дивно, їм майже ніхто не відчинив. А ще – завалені паркани та розмиті дороги, бо пересувалися бойовики по вулицях на важкій техніці”, – поінформували в ОВА.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Рубіжному Луганської області російські загарбники залишають на роботі лише громадян, які мають паспорт РФ.

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