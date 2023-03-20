У Херсонській області на міні підірвався 18-річний хлопець

У Херсонській області в лісосмузі за селом Станіслав на ворожій міні підірвався 18-річний хлопець. Він помер на місці.

Про це в Телеграм повідомив голова ОВА Прокудін.

"Дуже прошу всіх мешканців Херсонщини бути обережними! Не відвідуйте місця, де ще не працювали вибухотехніки. Завжди збирайте актуальну інформацію, плануючи свій маршрут. Відвідування поля, лісу, річки може стати останнім у Вашому житті!" – наголосив він.

Підрив мирних українців на ворожих боʼприпасах систематично відбувається і на окупованих, і на звільнених територіях. Про те, які території є потенційно забрудненими мінами, можна дізнатися з інтерактивної мапи ДСНС. Також на сайті рятувальників можна ознайомитися з характерними ознаками різних типів вибухових предметів та повідомити про виявлену вибухівку.