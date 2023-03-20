Ексначальник СБУ на Харківщині Дудін постане перед судом за зраду

Співробітники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування стосовно колишнього керівника управління Служби безпеки України в Харківській області Романа Дудіна.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Його підозрюють у державній зраді. Обвинуваченому загрожує довічне тюремне ув'язнення.

"Встановлено, що експосадовець напередодні 24 лютого 2022 року знав про високу ймовірність початку повномасштабного наступу на територію України збройних сил Росії. Але замість організації роботи з протидії ворогу він фактично зайнявся саботажем", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, вважаючи, що наступ окупантів буде успішним і сподіваючись, що це буде враховано окупаційною владою Росії, керівник спецслужби прикордонного регіону "зайнявся підривною діяльністю проти України, що завдала шкоди обороноздатності та державній безпеці".

"Зокрема, він організував спробу усунення голови Харківської обласної державної (військової) адміністрації від виконання покладених на нього обов’язків. Метою цього акту було перешкодити здійсненню керівником ХОДА необхідних заходів правового режиму воєнного стану та намагання захопити державну владу в регіоні", - наголосили в Бюро.

Там уточнили, що через ЗМІ фігурант дискредитував чинну владу Харкова та області, надаючи неправдиву інформацію, а також намагався паралізувати й органи безпеки регіону - для цього він перешкоджав функціонуванню єдиної системи управління сил безпеки та оборони регіону.

"Крім того, умисно не забезпечив виконання покладених на УСБУ в Харківській області завдань та за відсутності жодних законних підстав віддав наказ особовому складу покинути адміністративне приміщення та територію Харкова. Умисно створив умови для здачі ворогу наявних на зберіганні в адміністративній будівлі УСБУ зброї, бойових припасів, засобів забезпечення бойових дій, засобів індивідуального захисту військовослужбовців", - уточнюють правоохоронці.

Вони наголошують, що обвинувачений в умовах воєнного стану також самовільно залишив місце несення служби без поважних причин.

Після ознайомлення стороною захисту справу буде передано до суду.

Роман Дудін очолював харківське облуправління СБУ з березня 2020-го до травня 2022 року. 29 травня у своєму відеозверненні після візиту в Харківську область президент Володимир Зеленський повідомив про звільнення Дудіна з посади.

Нагадаємо, що організатора катівень на Херсонщині Сергія Москаленка ліквідовано на тимчасово окупованій території.