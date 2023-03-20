"Якщо є один трьохсотий, то він має одним трьохсотим і залишитись".

Медики евакуаційного відділення медичної роти 5 ОШБ розповіли "Українському свідку" про евакуацію поранених на Бахмутському напрямку. Трапляється таке, що з поля бою привозять одразу до 30 бійців.

До евакуаційного відділення потрапляють бійці, яким уже надали першу невідкладну допомогу: наклали турнікет та можливо дали таблетку знеболювального. Після цього медики ставлять крапельниці, перевіряють турнікети, зупиняють кровотечу та аналізують стан пораненого. Працювати доводиться швидко, навіть якщо відбуваються обстріли.

"Якщо з’являється трьохсотий, то він має єдиним трьохсотим і залишитись, - каже начальник евакуаційного відділення із позивним Капля. - Нема завдання вивозити його з поля бою негайно, це робиться тільки за безпечних умов, бо безпека це головне. Спочатку бійці мають надавати допомогу собі самі, ми так їх вчимо. Або це роблять їхні побратими. Потім бійці власними силами, медики вони чи ні, вивозять поранених з поля бою, коли стихає бій".

За мирних часів Сергій Шпичка був анестезіологом та керував трьома реанімаційними відділеннями. Перед повномасштабним вторгненням завідував відділенням реанімації Інституту травматології та ортопедії НАМН України у м. Київ. З 2014 року був начмедом одного з батальйонів ЗСУ.

"Важко - це коли одразу поступають кілька десятків бійців, таке бувало. В таких випадках ти маєш займатись «медичним сортуванням» - вирішувати кому першому надавати допомогу. Дивишся на пораненого - ага, він легкий, дочекається. А іншого відкладаєш, бо в нього дуже мало шансів, і якщо ми не допоможемо тому, у кого шанс є, то втратимо обох. Це дуже складний вибір, врівноважитись після цього важко", - продовжив Капля.

На певних ділянках фронту існують також стабілізаційні пункти. Про їх роботу розповідає ординатор евакуаційного відділення медичної роти із позивним Бігль.

"Коли відбувається штурм - нашими військовими чи ворогом - то завжди є поранені. Дістати їх з поля бою до лікарні швидко буває вкрай важко, тому для цього створюються стабілізаційні пункти. Тут ми стабілізуємо стан трьохсотих: знімаємо турнікети, зупиняємо кровотечу тощо. Звідси відправляємо у шпиталь другої лінії евакуації", - зазначив він.

Нагадаємо, що Росія продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Протягом минулої доби наші захисники відбили 69 атак противника на зазначених напрямках. Епіцентром бойових дій залишається Бахмут.