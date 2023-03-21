​У Джанкої окупанти запровадили режим надзвичайної ситуації

Після нічних вибухів у Джанкої російські окупанти запровадили в місті режим надзвичайної ситуації.

Про це повідомляють росЗМІ.

"Влада Джанкоя після нічної атаки українських безпілотників запровадила в місті режим НС муніципального рівня", – заявив один із російських ресурсів.

Також повідомляється, що російський слідчий комітет почав розслідувати "факт використання безпілотних літальних апаратів на території Криму".

Нагадаємо, вчора ввечері Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що вибух у Джанкої знищив крилаті ракети "Калібр" під час їх транспортування залізницею. Такими ракетами росіяни бʼють по українцях.

Пізніше стало відомо, що безпілотник, що вибухнув, виявився однією з модифікацій китайського комерційного SkyEye.