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​У Джанкої окупанти запровадили режим надзвичайної ситуації

Причиною назвали "атаку українських безпілотників". 

​У Джанкої окупанти запровадили режим надзвичайної ситуації
Джанкой, вибухи
Фото: Скріншот з відео

Після нічних вибухів у Джанкої російські окупанти запровадили в місті режим надзвичайної ситуації.

Про це повідомляють росЗМІ.

"Влада Джанкоя після нічної атаки українських безпілотників запровадила в місті режим НС муніципального рівня", – заявив один із російських ресурсів. 

Також повідомляється, що російський слідчий комітет почав розслідувати "факт використання безпілотних літальних апаратів на території Криму".

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Нагадаємо, вчора ввечері Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що вибух у Джанкої знищив крилаті ракети "Калібр" під час їх транспортування залізницею. Такими ракетами росіяни бʼють по українцях.

Пізніше стало відомо, що безпілотник, що вибухнув, виявився однією з модифікацій китайського комерційного SkyEye.

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