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Росіяни примусово вивезли частину мешканців окупованих Олешок на Херсонщині

Людей "евакуюють" нібито через українські обстріли.

Росіяни примусово вивезли частину мешканців окупованих Олешок на Херсонщині

Росіяни примусово вивезли частину мешканців окупованих Олешок на Херсонщині до Чаплинки, нібито через українські обстріли. 

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

“Ворог продовжує практикувати примусову “евакуацію” задля пропагандистських сюжетів й виправдовування депортації українців”, – йдеться у повідомленні.

При цьому ворог займає порожні помешкання місцевих.

Також в населеному пункті активно процвітає мародерство. 

Водночас мешканці Олешок, яких залишилися в іншому місті без засобів для існування, не матимуть іншого виходу, ніж взяти російський паспорт для отримання соціальної допомоги ворога.

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Нагадаємо, жителям окупованої Херсонщини погрожують в’язницею за відсутність паспорта РФ. Погрози лунають під час перевірки документів на блокпостах.

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