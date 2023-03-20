Правоохоронці підозрюють мешканця Херсонщини у колабораціонізмі

Співробітники поліції заочно повідомили про підозру в колабораціонізмі 36-річному жителю Херсонської області.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

Поліцейські з’ясували, що у червні минулого року чоловік добровільно пішов на співпрацю з окупантами. Він обійняв посаду заступника директора захопленого підприємства, після чого робив публічні заклики у підтримку Росії. Також чоловік примушував підлеглих брати участь у псевдореферендумі щодо виходу Херсонської області зі складу України і приєднання до РФ.

Під час обшуку за місцем проживання підозрюваного правоохоронці вилучили схожий на зброю предмет, 38 тис. російських рублів, 110 доларів США, 1 тис. гривень, документи, комп’ютерну техніку та записники з написом “Херсон русский город”, “В будущее вместе с Россией”.

Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, правоохоронці підозрюють у державній зраді трьох експрацівників ДУ “Дар’ївська виправна колонія №10” у Херсонській області.