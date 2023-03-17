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Правоохоронці повідомили про підозру у держзраді трьом мешканцям Херсонщини

Серед них - чоловік та дружина.

Правоохоронці повідомили про підозру у держзраді трьом мешканцям Херсонщини
Фото: Пресслужба Херсонської ОВА

Правоохоронці підозрюють у державній зраді трьох експрацівників ДУ “Дар’ївська виправна колонія №10” у Херсонській області

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

“Чоловік та дружина, молодші інспектори 1 категорії відділу охорони, та їх колега влаштувалися на роботу у так зване “управління служби виконання покарань по Херсонській області”, створене російськими окупантами”, - повідомили в ОВА.

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Підозрювані виконували накази та забезпечували функціонування органу, котрий був частиною “федеральної служби виконання покарань” РФ. Цей орган також діяв за російськими законами.

У помешканнях підозрюваних правоохоронці вилучили докази співпраці з ворогом. Серед них - підписаний бланк присяги громадянина РФ, перепустки, службові посвідчення та агітаційні листівки із закликом працевлаштування до окупаційного органу.

Підозрюваних затримали, триває досудове розслідування.

Нагадаємо, працівники ДБР повідомили про підозру ще двом інспекторам ДУ "Херсонський слідчий ізолятор", які під час тимчасової окупації Херсону працювали на російських загарбників.

Раніше ДБР затримало колаборантів з херсонського СІЗО, які незаконно утримували українських патріотів. Також у Херсоні правоохоронці виявили список зрадників, які служили у "поліції" окупантів.

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