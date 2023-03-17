​Іноземцям, які служать у ЗСУ, спростили процедуру отримання українських посвідчень водія

Вони можуть пройти навчання в автошколі з підготовки та перепідготовки водіїв транспортних засобів і отримати посвідчення водія вперше.

Кабмін спростив процедуру отримання посвідчень водія іноземцям, які служать в українському війську.

Про це повідомили в Головному сервісному центрі МВС.

Тепер іноземні громадяни можуть пройти навчання в автошколі з підготовки та перепідготовки водіїв транспортних засобів і отримати посвідчення водія вперше. Крім цього, вони можуть обміняти чи відновити своє іноземне посвідчення на українське після складання теоретичного та практичного іспитів у сервісних центрах МВС.

Для цього громадянам інших держав знадобляться:

дійсний паспорт іноземця або документ, що підтверджує особу без громадянства;

військовий квиток;

довідку з військової частини, з якою укладено контракт;

медичну довідку про придатність до керування транспортними засобами (у разі проходження навчання в автошколі та отримання посвідчення водія вперше).

"Якщо іноземець отримав посвідчення водія в країні, що є підписантом двосторонньої угоди про взаємне визнання посвідчень водія (Італія, Іспанія, Туреччина та ОАЕ), то складати іспити йому не потрібно", - додали в Головному сервісному центрі МВС.

Нагадаємо, діє угода про взаємне визнання посвідчень водія між Україною та Туреччиною. Також обміняти українське посвідчення водія можна у Словаччині та Чехії.