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ДБР затримало ще двох співробітників херсонського СІЗО, які працювали на окупантів

Їм повідомлено про підозру у державній зраді.

ДБР затримало ще двох співробітників херсонського СІЗО, які працювали на окупантів
Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру ще двом інспекторам ДУ "Херсонський слідчий ізолятор", які під час тимчасової окупації Херсону працювали на російських загарбників.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Фігуранти добровільно перейшли на бік ворога з перших днів окупації та працювати у незаконно створеному органі – «Управление службы исполнения наказаний по Херсонской области». Вони виконували вказівки ворога та отримували зарплатню у рублях.

"Документування діяльності колаборантів працівники ДБР розпочали ще до деокупаціі міста. Маючи інформацію про те, що фігуранти можуть продовжувати контактувати з окупантами та надавати їм інформацію щодо Збройних сил України вже на території звільненої Херсонщини, ДБР затримало цих двох осіб", - зазначили в ДБР.

Наразі затриманим повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацію майна.

Нагадаємо, раніше ДБР затримало колаборантів з херсонського СІЗО, які незаконно утримували українських патріотів. Також у Херсоні правоохоронці виявили список зрадників, які служили у "поліції" окупантів.

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