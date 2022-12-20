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Володимир Зеленський побував із візитом у Бахмуті

Президент зустрівся з українськими захисниками. 

Володимир Зеленський побував із візитом у Бахмуті

Президент Володимир Зеленський 20 грудня прибув із візитом до Бахмута. Це місто Донецької області, де ведуться запеклі бої з окупантами.

Інформацію про візит підтвердили в Офісі президента. За наданою інформацією, Зеленський у Бахмуті зустрівся із українськими захисниками, провів їх нагородження. 

Попередній візит на лінію фронту в Донецькій області президент України здійснив у День ЗСУ, 6 грудня. Він записав відеопоздоровлення із Днем Збройних сил України біля вʼїзду до Словʼянська.

Командні пункти та позиції українських військових біля Бахмута Зеленський відвідував у червні.

Зараз Бахмут є однією з найгарячіших точок фронту. Українські військові щоденно відбивають атаки росіян, місто також зазнає постійних обстрілів. 

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