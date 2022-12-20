В небі над Миколаївщиною – ворожі безпілотники, – голова ОВА
В небі над Миколаївщиною – ворожі безпілотники, – голова ОВА
Ворожі дрони влучили в об’єкт критичної інфраструктури Києва, жертв немає (оновлено)
Ворожі дрони влучили в об’єкт критичної інфраструктури Києва, жертв немає (оновлено)
В Укренерго попередили про значний дефіцит електроенергії у понеділок
В Укренерго попередили про значний дефіцит електроенергії у понеділок
Шуляк увірвалася до мене у госпіталь, щоб з’ясовувати стосунки, – Симороз
Шуляк увірвалася до мене у госпіталь, щоб з’ясовувати стосунки, – Симороз
Росія готується до нового наступу на Україну, а Шойгу намагається вдавати ефективного військового, - ISW
Росія готується до нового наступу на Україну, а Шойгу намагається вдавати ефективного військового, - ISW
На Київщині працює ППО, атака дронів триває, – Кулеба (оновлено)
На Київщині працює ППО, атака дронів триває, – Кулеба (оновлено)
П’ятьох ексофіцерів науково-випробувального центру ЗСУ судитимуть за держзраду та дезертирство
П’ятьох ексофіцерів науково-випробувального центру ЗСУ судитимуть за держзраду та дезертирство
На Вінничині пролунали вибухи
На Вінничині пролунали вибухи
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни поцілили ракетами по об’єкту Нафтогазу на Харківщині

На об’єкті виникла масштабна пожежа.

Росіяни поцілили ракетами по об’єкту Нафтогазу на Харківщині
Фото: facebook/Олексій Чернишов

У ніч на 20 грудня окупанти поцілили по одному із об’єктів нафтогазової інфраструктури Групи Нафтогаз у Харківській області.

Про це повідомив у Facebook голова правління Нафтогазу Олексій Чернишов.

"Сьогодні вночі ворожі ракети влучили в один із об’єктів нафтогазової інфраструктури Нафтогазу, який розташований на Харківщині", – поінформував він.

Внаслідок атаки постраждалих немає, однак на об'єкті виникла масштабна пожежа, ліквідацією якої наразі займаються фахівці.

 

"Збитки оцінимо пізніше після завершення роботи рятувальників, але я впевнений: все зруйноване буде відновлено. На відміну від репутації країни-терориста, яка ще довго лишатиметься вигнанцем на світовій арені", – зазначив він.

Нагадаємо, минулої доби під вогнем росіян перебували міста Куп'янськ і Вовчанськ та села Вовчанської громади Харківської області.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також