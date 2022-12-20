Росіяни поцілили ракетами по об’єкту Нафтогазу на Харківщині

У ніч на 20 грудня окупанти поцілили по одному із об’єктів нафтогазової інфраструктури Групи Нафтогаз у Харківській області.

Про це повідомив у Facebook голова правління Нафтогазу Олексій Чернишов.

"Сьогодні вночі ворожі ракети влучили в один із об’єктів нафтогазової інфраструктури Нафтогазу, який розташований на Харківщині", – поінформував він.

Внаслідок атаки постраждалих немає, однак на об'єкті виникла масштабна пожежа, ліквідацією якої наразі займаються фахівці.

"Збитки оцінимо пізніше після завершення роботи рятувальників, але я впевнений: все зруйноване буде відновлено. На відміну від репутації країни-терориста, яка ще довго лишатиметься вигнанцем на світовій арені", – зазначив він.

Нагадаємо, минулої доби під вогнем росіян перебували міста Куп'янськ і Вовчанськ та села Вовчанської громади Харківської області.